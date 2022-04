Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Polizei stellt in kurzer Zeit mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle fest (05.04.2022)

Radolfzell (ots)

Innerhalb von nicht mal zwei Stunden stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in der Radolfzeller Straße elf Verstöße fest. Sieben Autofahrer waren unterwegs, ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt benutzt zu haben, vier weitere ließen sich am Steuer durch die Benutzung ihres Mobiltelefons ablenken. Die "Gurtmuffel" und Handynutzer am Steuer erwarten nun Bußgeldverfahren. Dass die Polizei nach wie vor eine Vielzahl an Verstößen feststellt, zeigt die Notwendigkeit solcher Verkehrskontrollen. Die Polizei wird nicht müde, immer wieder Kontrollen durchzuführen um auf die oft unterschätzten Gefahren durch das nicht- oder falschbenutzen des Sicherheitsgurts und die Ablenkung durch das Handy während der Fahrt hinzuweisen und Verstöße konsequent zu ahnden. Nicht um die betroffenen Verkehrsteilnehmer zu ärgern, sondern um die Sicherheit aller im Straßenverkehr zu erhöhen.

