POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen spendet 1.400 Euro an das Kinderpalliativzentrum Göttingen.

Die Mitarbeitenden des Stabes der Polizeidirektion Göttingen und des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen haben vor Weihnachten erneut Spenden für das Kinderpalliativzentrum Göttingen gesammelt. Bei der Aktion kam ein Betrag in Höhe von 1.400 Euro zusammen, der am Freitag (04.02.2022) von Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen und Christian Thorey vom Personalrat der Polizeidirektion Göttingen, an das Team des Kinderpalliativzentrums übergeben wurde.

"Wenn Kinder oder Jugendliche unheilbar erkranken, dann bricht für die ganze Familie eine Welt zusammen. Dass Sie mit Ihrer liebevollen Arbeit die jungen Menschen sowie deren Familien auf diesem schweren Weg unterstützen und begleiten, ist unbezahlbar" so Gwendolin von der Osten. Gleichzeitig bedankt sich die Polizeipräsidentin bei den Spenderinnen und Spendern der Polizei, welche zum sechsten Mal in Folge Spenden für das Zentrum sammelten. So konnten in den vergangenen Jahren insgesamt über 6.000 Euro durch die Polizei übergeben werden "Die wichtige Arbeit des Kinderpalliativzentrums zu unterstützen, ist für die Kolleginnen und Kollegen eine echte Herzensangelegenheit und Tradition geworden" so Christian Thorey vom Personalrat.

Im Rahmen der Spendenübergabe, die unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen stattfand, gaben Prof. Dr. Jutta Gärtner, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Ingrid Kühnle, Oberärztin der Klinik, sowie Elisabeth Böning, Palliativfachkraft und Case Managerin, einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Teams sowie die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Das Team des Zentrums, das sich neben medizinischen und pflegerischen Fachkräften und Expertinnen und Experten aus dem Bereich der sozialen Berufe zusammensetzt, hilft den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die lebensbedrohlich oder lebenslimitierend unheilbar erkrankt sind. Dabei steht das Team nicht nur den jungen Patientinnen und Patienten zur Seite, sondern unterstützt ebenso die Eltern und Angehörigen in dieser schweren Zeit. Der überwiegende Anteil der Behandlungen findet ambulant statt, wobei das Zentrum einen überregionalen Bereich betreut, welcher über Niedersachsen hinausgeht. Die Kinder und Jugendlichen werden dabei bis zuletzt in ihrem eigenen Zuhause durch das Team begleitet und betreut. Die Mitarbeitenden des Zentrums stehen den Betroffenen dabei rund um die Uhr zur Seite. Daneben wurden im Uniklinikum Göttingen im vergangen Jahr auch zwei Kinderpalliativzimmer zur stationären Behandlung eingerichtet. Neben einer optimalen medizinischen Versorgung, steht der Gewinn von Lebensqualität für die jungen Menschen im Vordergrund.

Spenden, wie die der Polizeidirektion Göttingen, tragen dazu bei, dass Anschaffungen und Neuerungen, die über den Krankenhausstandard hinausgehen, zum Wohle der jungen Patientinnen und Patienten auch in Zukunft getätigt werden können. Mit dem diesjährigen Spendengeld sollen ganz besondere Wünsche der betroffenen Kinder und Jugendlichen erfüllt werden, wie beispielsweise der Besuch von Events (Fußballspiele, Konzerte, Zoobesuche u.a.) und medizinische Hilfsmittel.

