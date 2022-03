Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei beim E-Bike-Festival: Sicher am Rad drehen

Pedelecs starten durch in Deutschland: Die im Volksmund hauptsächlich E-Bikes genannten elektrisch motorisierten Räder sind echte Kassenschlager. Auch die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Dortmund fahren voll und ganz auf die Pedelecs ab und informieren vom 1. bis zum 3. April 2022 auf dem 5. E-Bike-Festival in der Innenstadt über die Sicherheit auf zwei Rädern. "Die Verkaufszahlen bei E-Bikes steigen seit Jahren rasant. Deshalb müssen und werden wir unsere Beratungsangebote erweitern. Das Festival ist genau der richtige Ort, um mit vielen Bike-Begeisterten individuell über die Sicherheit auf zwei Rädern ins Gespräch zu kommen", sagt Polizeihauptkommissar Sascha Schlusemann von der Direktion Verkehr der Polizei Dortmund.

Am Stand der Verkehrsunfallprävention auf dem Alten Markt in Dortmund (Stand 503) dreht sich alles um die Sicherheit. Die Motoren der Pedelecs unterstützen die Räder mit bis zu maximal 25 km/h. Motoren der S-Pedelecs leisten deutlich mehr: bis zu 45 km/h sind erlaubt. Wer ein S-Pedelec fährt, muss einen Helm tragen und das Rad versichern. Über weitere wichtige Vorschriften informiert die Polizei an ihrem Stand.

Zwei Zielgruppen liegen dem Team der Verkehrsunfallprävention besonders am Herzen: Kinder und Senioren. Sascha Schlusemann: "Die Industrie stellt inzwischen auch E-Bikes für Kinder her. Das hat Einfluss auf unsere tägliche Präventionsarbeit. Weil auch immer mehr Seniorinnen und Senioren aufs Pedelec umsteigen und eine neue Mobilität mit höheren Geschwindigkeiten erfahren, müssen wir speziell auf diese Zielgruppen zugehen."

Die Verkehrssicherheitsberatung wollte längst besondere Pedelec-Trainings im Dortmunder Stadtgebiet anbieten; die Pandemie bremste notwendige Kooperationen immer wieder aus. "Fest steht: Wir werden unsere Angebote besonders auch auf Senioren weiter zuschneiden", erklärt Sascha Schlusemann. Hintergrund sind u.a. gestiegene Unfallzahlen. Fahrsicherheitstrainings bieten in Dortmund u. a. der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) an. Im Stadtgebiet Lünen werden diese Pedelec-Trainings in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Lünen bereits erfolgreich durchgeführt.

