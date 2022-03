Polizei Dortmund

POL-DO: Mieterin entdeckt Einbrecher: Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Zwei Einbrecher entdeckte eine 25-jährige Dortmunderin am Montag (28.03.2022) während der Tat in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Reuter-Straße in Dortmund.

Die Mieterin kehrte gegen 10:45 Uhr zurück in das Haus und hörte vor der Wohnungstür verdächtige Geräusche. Sie störte die Einbrecher. Beide Männer flüchteten und stießen die Frau zur Seite. Dabei wurde sie verletzt.

Bei der Tat erbeuteten die Einbrecher elektronische Geräte. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Fritz-Reuter-Straße verdächtige Personen und auch ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben.

Personenbeschreibungen:

Täter 1: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und ca. 30 Jahre alt. Stabile Figur, dunkle Haare, dunkle Bekleidung. Täter 2: 1,70 bis 1,75 Meter groß, ebenfalls ca. 30 Jahre alt, schlanke Figur, helleres T-Shirt.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

