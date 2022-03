POL-DO: Diebstahl einer Bronzeverzierung am Kaiserbrunnen in Dortmund: 15.000 Euro Schaden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0366 Bei einem Brand vor einer Garage in Dortmund-Brechten in der Nacht zu heute (28.3.) sind zwei Autos komplett ausgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und Feuerwehr. In der Straße Im Rübel brannten zwei Autos. Die Autos der Marke Seat und Porsche waren in einer Einfahrt vor einer Garage abgestellt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht ...

