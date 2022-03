Polizei Dortmund

POL-DO: Autobrand in Brechten - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einem Brand vor einer Garage in Dortmund-Brechten in der Nacht zu heute (28.3.) sind zwei Autos komplett ausgebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und Feuerwehr. In der Straße Im Rübel brannten zwei Autos. Die Autos der Marke Seat und Porsche waren in einer Einfahrt vor einer Garage abgestellt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnte an den Fahrzeugen ein Totalschaden festgestellt werden.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Aktuell liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Tat in Zusammenhang mit den Bränden im Dortmunder Kaiserstraßenviertel steht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

