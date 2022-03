Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall auf der Bodelschwingher Straße verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0365

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bodelschwingher Straße ist am Freitagnachmittag (26. März) eine 66-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei sucht noch Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Dortmunderin gegen 15.10 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 139 wollte sie nach links auf einen Feldweg abbiegen und gab dazu nach ersten eigenen Angaben ein Zeichen mit ihrem Arm. Bei dem Abbiegevorgang wurde sie aus bislang ungeklärter Ursache von dem Wagen eines 35-jährigen Dortmunders erfasst, der ebenfalls in westlicher Richtung unterwegs war. Sie stürzte und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die 66-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Dortmund-Mengede unter Tel. 0231/132-2721.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell