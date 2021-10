Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Traktorbatterie

Ehrenberg (ots)

In der Nacht vom 29.10.2021, 18:30 auf den 30.10.2021, 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Traktor, welcher auf dem Gelände der Stallanlage in Ehrenberg an der B 89 abgestellt war, die Fahrzeugbatterie sowie einen Werkzeugkasten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, wenden sich bitte an die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell