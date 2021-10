Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Pkw Anhänger

Schmalkalden (ots)

Am Freitag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 07:15 bis 12:30 Uhr einen vor dem Grundstück in Schmalkalden, Eichenrain abgestellten Pkw-Anhänger. Beim mit Grünschnitt beladenen Anhänger handelt es sich um ein silberfarbenes Modell mit blauer Plane. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

