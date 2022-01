Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Altkleidercontainer brennt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 12.01.2021, hat ein Altkleidercontainer in Schopfheim gebrannt. Kurz vor 23:00 Uhr war das Feuer im Dammweg von Anwohnern bemerkt und die Polizei verständigt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug an, um den Brand vollends zu löschen. Anwohner hatten zuvor versucht, mit einer Gießkanne den Brand zu bekämpfen. Der Verdacht einer Brandlegung liegt nahe, weshalb das Polizeirevier Schopfheim Ermittlungen eingeleitet hat (Kontakt 07622 66698-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell