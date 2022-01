Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der A98

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 12.01.2022, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos auf der A98 bei Murg. Ein 45-Jähriger in einem Audi geriet im Bereich der Murgtalbrücke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW eines ordnungsgemäß entgegenfahrenden 30-Jährigen. Der Audi-Fahrer flüchtete danach zunächst fußläufig. Er wurde auf einem nahegelegenen Feldweg von einer Besatzung des Rettungsdienstes angetroffen. Beide Fahrer mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Der Audi-Fahrer schien deutlich unter Alkoholeinwirkung zu stehen, weshalb zudem eine Blutprobe entnommen wurde Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Die A98 am Schadensort war bis etwa 23:30 Uhr voll gesperrt, es wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Feuerwehr Murg unterstützte die Unfallaufnahme mit drei Fahrzeugen und 18 Mann. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort.

