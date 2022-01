Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht nach Parkrempler

Freiburg (ots)

Am Dienstag, dem 11.01.22 zwischen 11:00 und 17:00 Uhr, kam es in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen zu einem Unfall. Ein, auf dem dortigen Supermarktparkplatz parkender, grauer Audi A4 wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-820) zu melden.

