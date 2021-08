Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots)

Drei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Dienstag aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Die erste wurde gegen 10:15 Uhr aus der Malzstraße gemeldet. Der Fahrer eines grauen Mercedes wollte auf seinem Privatparkplatz parken. Da dieser durch einen weißen Chevrolet belegt war, parkte er zum Ausladen hinter dem Fahrzeug. Aus seiner Wohnung heraus konnte er beobachten, wie eine Frau mit kurzen, dunklen Haaren in den Chevrolet einstieg und unter den beengten Verhältnissen heraus wendete und davonfuhr. Als der Mann zu seinem Mercedes zurückkehrte fand er einen Schaden an der rechten Seite der Frontschürze. Aus der Mainzer Straße ging am Mittag eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen 7:30 Uhr und 12:50 Uhr die hintere rechte Seite eines Nissan Quashqai beschädigt. Der Fahrer des Wagens parkte auf dem Aldi-Parkplatz gegenüber des Haupteingangs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er den Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden. Die dritte Anzeige ging aus der Schneiderstraße am frühen Nachmittag ein. Die Fahrerin eines Opel Insignias hatte ihren Wagen gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Nummer 8 abgestellt. Als sie um 14:35 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Zettel an der Windschutzscheibe. Auf dem Zettel waren ein Kennzeichen vermerkt und dass ein vor ihr geparktes Auto gegen ihre vordere Stoßstange gefahren wäre. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

