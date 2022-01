Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Spiegel an zwei Lieferwagen abgefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 12.01.2021, sind an zwei hintereinander am Fahrbahnrand geparkten Lieferwagen in der Neudorfer Straße in Lörrach die linken Außenspiegel abgefahren worden. Vermutlich ein größeres unbekanntes Fahrzeug dürfte beide Spiegel beim Vorbeifahren in Richtung der Markgrafenstraße touchiert haben. Der Fahrende flüchtete. An den beiden Firmenfahrzeugen wurden die Spiegel komplett abgerissen. Die Unfallzeit lag genau zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwochmorgen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell