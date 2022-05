Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann soll Kind angesprochen haben- Polizei prüft Vorfall

Goldberg (ots)

Die Polizei ging am Montagnachmittag Hinweisen zu einem Vorfall nach, bei dem ein Kind in Goldberg aus einem Auto heraus angesprochen worden sein soll. Nach Angaben des 6-jährigen Mädchens soll ein unbekannter Mann versucht haben, sie ins Auto zu locken. Das Mädchen ging auf die Aufforderungen nicht ein und lief nach Hause. Der Vorfall soll sich gegen 15:30 Uhr in der Straße "Zur Mühle" ereignet haben. Der augenscheinlich 40-50-jährige Fahrer soll mit einem blauen Transporter unterwegs gewesen sein. Die Polizei in Plau prüft nun den Vorfall und nimmt Hinweise unter der Tel. 038735-8370 entgegen.

