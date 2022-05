Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto fuhr gegen Baum- zwei Insassen verletzt

Friedrichsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Friedrichsruhe und Goldenbow zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 50-jährige deutsche Autofahrerin mit ihrem PKW in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge mit einem Leitpfosten und zwei Straßenbäumen kollidiert sein. Die 50-Jährige wurde durch den Unfall leichtverletzt. Der 53-jährige deutsche Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide Insassen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

