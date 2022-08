POL-HSK: Fahrradfahrer gestürzt

Sundern (ots) - Am Sonntag gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Roller und einem Reh. Ein 64-jähriger Balver befuhr die L 686 von Hellefeld in Richtung Westenfeld, als er mit einem Reh kollidierte. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Reh verstarb bei dem Unfall. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / 90 20 - 1142 E-Mail: ...

