Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vom Strandkorb in die Ausnüchterungszelle

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Ein polizeibekannter 35 Jahre alter Mann landete Freitagvormittag erst im Strandkorb und dann in der Ausnüchterungszelle. Er hatte es sich in der Außengastronomie eines Geschäfts in der Gisselberger Straße bequem gemacht und dabei noch sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Nachdem der Alkotest am Freitag, 02. September, um kurz vor halb elf, stattliche 1,71 Promille anzeigte, blieb der Polizei nur noch die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell