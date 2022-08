Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gezielte Kraftfahrzeugkontrollen

Kall-Krekel, Bundesstraße 258 (ots)

Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte der Direktion Verkehr gezielt Kraftfahrzeuge. Neben der Überprüfung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, lag das Augenmerk auf technische Veränderungen. Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen war ein 21jähriger Pkw Fahrer aus Schleiden mit 140 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1200,- Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Die technisch versierten Beamten erkannten weiterhin Manipulationen der Auspuffanlagen von mehreren Fahrzeugen. Spitzenreiter war hier ein 21-jähriger Niederländer aus Kessel. Dieser montierte eine Klappenauspuffanlage an seinem PKW. Dadurch überschritt er den zulässigen db(A) Wert von 77 um 23 db(A). Die Krönung war, dass er die Anlage mit einer Fernbedienung ansteuerte. Diese versteckte er im Fahrzeug in einer Süßigkeiten-Tüte. Darüber hinaus bemerkten die Beamten, dass der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zwecks Fertigung eines Gutachtens stellten die Polizisten den PKW sicher. Dieser wird einem Sachverständigen vorgeführt. Der Niederländer musste aufgrund der Verstöße eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1900,- Euro entrichten. Mangels Fahrzeug wollte er sich von der Kontrollstelle von einem Freund abholen lassen. Pech für den Helfer war, das auch er ein technisch verändertes Fahrzeug fuhr und kontrolliert wurde. Die Überschreitung der Lautstärke war so erheblich, das ein Bußgeld im vierstelligen Bereich zu erwarten ist. Eine Sicherheitsleistung wurde vor Ort erhoben. Auch dieses Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell