Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidiert mit Baum - Verkehrsunfall mit Personenschaden

53909 Zülpich-Wichterich (ots)

Am Freitag Abend gegen 18:00 Uhr befuhr der 60-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 162 aus Richtung Wichterich kommend in Fahrtrichtung Erftstadt. Hierbei kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte vor Ort befreit werden. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Verletzten mit Thoraxverletzungen in das Uniklinikum Köln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell