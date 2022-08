Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Böswillige Feuerteufel unterwegs

53919 Weilerswist (ots)

In den vergangenen Wochen wurden im Bereich Weilerswist vorsätzlich Brände im zweistelligen Bereich gelegt. Auch in der vergangenen Nacht ließ es sich der/die unbekannte/n Täter nicht nehmen, mutwillig zu zündeln. In der Vergangenheit betrafen die Brände hauptsächlich Grünflächen. In Einzelfällen war es jedoch dem Zufall zu verdanken, dass sich diese nicht auf angrenzende Waldstücke oder Wohngebiete ausgebreitet haben. Auf Grund der anhaltenden Trockenheit besteht derzeit ein Waldbrandgefahrenindex der Stufe 4!

