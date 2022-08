Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

53945 Blankenheim/ B 51 Blankenheimerdorf (ots)

Der 68-jährige Fahrzeugführer befuhr die B 51 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Bundesautobahn. In Höhe der Unfallstelle fuhr er stringent nach links, überquerte aus noch ungeklärter Ursache mit gleichbleibender Geschwindigkeit beide Fahrspuren für den Gegenverkehr, fuhr in den dortigen Straßengraben und überschlug sich dort. Der Fahrzeugführer konnte durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden und wurde verletzt ins das Krankenhaus verbracht. Der Führerschein verbleibt zunächst in amtlicher Verwahrung.

