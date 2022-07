Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte Person verletzt zwei Stuten

Wittingen/Wollerstorf (ots)

In der Ortschaft Wollerstorf kam es bereits am 18. Juni sowie am 21. Juni zu Straftaten zum Nachteil zweier Pferde.

Eine unbekannte Person hatte sich Zutritt zu einer Weide in Wollerstorf verschafft und sich jeweils in der Nacht an denselben Stuten vergangen. Die 18- und die 10-jährige Stute wurden bei beiden Taten im Genitalbereich mittels eines scharfkantigen Gegenstandes verletzt. Bei der zweiten Tat wurde die 10-jährige Stute so stark verletzt, dass sie durch eine Tierärztin eingeschläfert werden musste.

Die Polizei in Gifhorn ermittelt in beiden Fällen wegen Straftaten gegen das Tierschutzgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell