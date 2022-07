Groß Oesingen (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 12:48 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundestraße 4 in Groß Oesingen. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Superb die B4 in Fahrtrichtung Norden als er nach links in die Straße Hohner Weg einbiegt. Bei seinem Abbiegevorgang übersieht der 32-Jährige den im Gegenverkehr fahrenden Motorradfahrer und seine Sozia. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen ...

mehr