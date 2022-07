Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Aufbruch eines Tankstellenautomaten

Deilingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 02.50 Uhr, haben vier bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, den Zahlautomaten einer Tankstelle in der Baurengasse aufzubrechen. Eine Anwohnerin hörte den Lärm und schaute nach dem Rechten. Daraufhin flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Talstraße. Der Automat wurde durch Hebelversuche beschädigt. Weil sie von der Anwohnerin bei ihrem Handeln gestört worden sind, gelang es den Tätern nicht, den Automaten vollständig aufzuhebeln. Weitere Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) entgegen.

