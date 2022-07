Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Werkzeugherstellers - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Laufe des Montags, in der Zeit zwischen 08 Uhr und 17 Uhr, ist es auf dem Besucherparkplatz eines Werkzeugherstellers an der Industriestraße zu einem Parkrempler mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter fuhr dort gegen einen abgestellten VW Tiguan. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden im Bereich des hinteren Stoßfängers am Tiguan zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell