Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkrs. TUT) Schwerer Unfall an Autobahnabfahrt

Geisingen (ots)

Ein schwerer Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Frau und einem schwerverletzten Mann hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr an der Autobahnausfahrt Geisingen ereignet. Die beiden Insassen aus Holland im Alter von 71 und 72 Jahren bogen mit ihrem Wohnwagengespann an der Ausfahrt Richtung Freiburg ab. Dabei wurden das Zugfahrzeug von einem herannahenden Lastwagen erfasst, der auf der Bundesstraße in Richtung Tuttlingen fuhr. Der Lastwagenfahrer versuchte noch nach links auf die Gegenspur auszuweichen, prallte aber mit voller Wucht gegen den Volvo-XC 60-Geländewagen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Wohnanhänger wurde ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht genau bekannt, geht aber in die Zehntausende. Wegen des Unfalls war die B31 über Stunden vollständig blockiert. Es gab erhebliche Behinderungen, sowohl auf der Bundesstraße, als auch auf der Autobahn und den Umleitungsstraßen. Kurz nach 17 Uhr war die Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen und wenig später wieder für den Verkehr freigegeben worden.

