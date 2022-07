Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht- Polizei sucht schwarzen Ford Fiesta (03.07.2022)

Konstanz (ots)

Einen Unfall gebaut und dann geflüchtet ist ein Autofahrer am Sonntag gegen 12 Uhr im Kreuzungsbereich der Grenzbachstraße, der Europastraße und der Gottlieber Straße. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war auf der Gottlieber Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich fuhr der Mann geradeaus in Richtung Grenzbachstraße weiter. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Ford Fiesta-Fahrer die Grenzbachstraße entlang und bog auf Höhe der Kreuzung nach links in die Europastraße ein. Der 22-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern. Hierbei stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht. Das Motorrad prallte mit dem Vorderrad gegen den rechten hinteren Kotflügel des Wagens. Der Fahrer des Ford sowie zwei Mitfahrer erkundigten sich zwar nach dem Befinden des Motorradfahrers, fuhren aber ohne sich um den verletzten Zweiradfahrer und den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern in Richtung schweizer Grenze. Am Ford dürfte im Heckbereich ebenfalls ein Schaden entstanden sein. Bei dem Kennzeichenschild dürfte es sich um ein schweizer, beginnend mit "AI" gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

