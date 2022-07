Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht mit zwei verletzten Radfahrern auf der "Alten Rheinbrücke" - Zeugen gesucht (02.07.2022)

Konstanz (ots)

Zwei leicht verletzte Radfahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr auf dem Fahrradweg der "Alten Rheinbrücke" ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Radfahrer war auf dem Radweg auf der "Alten Rheinbrücke" in Richtung Innenstadt unterwegs Etwa auf der Mittel der Brücke befand sich ein Fußgänger auf dem Radweg. Dieser machte gerade Bilder, als der 34- jährige Radfahrer vorbeifuhr. Plötzlich trat der junge Mann einen Schritt nach hinten in Richtung Fahrbahnmitte. Der 34-Jährige musste diesem ausweichen und prallte mit dem Lenker eines entgegenkommenden 54- jährigen Radfahrers zusammen. Beide Zweiradfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Nachdem die Radfahrer den Fußgänger auf sein Verhalten ansprachen, wurden diese noch von ihm beleidigt. Anschließend flüchtete der junge Mann mit seiner Begleiterin ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern zu Fuß in Richtung Innenstadt. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann im Alter von Mittel 20 handeln der ungefähr 170 Zentimeter groß ist. Er habe eine kräftige Statur und war mit einem weißen T-Shirt mit einem Aufdruck und einer dunklen Hose bekleidet. Seine Begleiterin soll ungefähr 20 Jahre alt gewesen und zirka 160 Zentimeter groß sein. Sie habe schulterlange schwarze Haare. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang und Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

