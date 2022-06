Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht zu Sonntag, dem 12.06.2022 wurden in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich die Zahl der beschädigten Fahrzeuge auf 17. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811-0 oder per Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

