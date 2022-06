Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Interieur von BMW in Dortelweil ausgebaut + Seat beschädigt + Werkzeuge aus Vito erbeutet + Hondafahrer übersehen + Lackschäden in Büdingen +

Bad Vilbel-Dortelweil: Diebe haben BMWs im Visier -

In der Konrad-Adenauer-Alle machten sich Diebe heute Morgen (01.06.2022) an zwei BMW zu schaffen. Gegen 04.10 Uhr meldete ein Zeuge drei Männer, die eine Heckscheibe eines weißen 5er BMW beschädigten. Als sie ihn entdeckten, nahmen die Unbekannten Reißaus. Einer der Männer trug eine blaue Jacke und eine beige Hose, die Täter rannten in Richtung Mozartstraße davon. Bei der Fahndung nach den Dieben entdeckte eine Streife der Vilbeler Polizei einen weiteren aufgebrochenen BMW. Der schwarze X5 parkte in Höhe der Hausnummer 28. Die Diebe hatten sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum verschafft und Teile des Interieurs - Autoradio, Bordcomputer und Lenkrad - ausgebaut. Der Wert der Beute liegt bei rund 10.000 Euro. Die Schäden am X5 belaufen sich auf weitere 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe noch beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am frühen Mittwochmorgen (01.06.2022) Personen oder Fahrzeuge in der Konrad-Adenauer-Alllee aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Butzbach - Nieder-Weisel: Frontscheibe beschädigt -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließen Unbekannte an einem in der Mauerfeldstraße geparkten Seat zurück. Die Täter schlugen die Heckscheibe des blauen Leon ein. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (31.05.2022) auf Mittwoch (01.06.2022) dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeistation Butzbach in Verbindung zu setzen.

Karben - Klein-Karben: Vito aufgebrochen -

Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro erbeuteten Diebe aus einem weißen Vito-Bus. Der weiße Benz parkte zwischen Montagnachmittag (30.05.2022), gegen 15.00 Uhr und Dienstagmorgen (31.05.2022), gegen 10.00 Uhr in der Max-Planck-Straße. Die Diebe brachen das Schloss der Heckklappe auf und griffen sich ihre Beute. Die Aufbruchschäden liegen bei etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Karben: Biker im Kreisverkehr übersehen -

Mit einer leichten Verletzung am Bein überstand ein 44-jähriger Biker einen Zusammenstoß mit einem Landrover. Der Karbener war heute Nacht (01.06.2022), gegen 04.30 Uhr, mit seiner Honda im Kreisverkehr der Bahnhof- und Robert-Bosch-Straße unterwegs. Der 49-jährige Fahrer des Landrover fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Biker. Der konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen, prallte mit seiner Maschine gegen den Kotflügel des Geländewagens und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung, weitere Untersuchungen waren nicht erforderlich. Sein ebenfalls in Karben lebender Unfallgegner im Landrover blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Büdingen: Hoher Lackschaden -

Auf rund 4.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen Audi zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der in der Wilhelm-Lückert-Straße geparkten A6 Limousine. In derselben Tatzeit ließen Unbekannte in der Straße "Am Hain" ihre sinnlose Zerstörungswut an einem dort geparkten schwarzen 6-er Golf aus. Hier beziffert die Polizei den Lackschaden auf mindestens 1.000 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am 29.05.2022 (Sonntag), zwischen 09.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Wilhelm-Lückert-Straße oder in der Straße "Am Hain" beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

