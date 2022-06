Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Falsche Stadtwerkemitarbeiter in Friedberg und Bad Nauheim unterwegs

Polizei warnt vor Dieben

Friedberg (ots)

--

Mit der Masche "falscher Mitarbeiter der Stadtwerke" erleichterten Diebe einen Senior in Friedberg und eine Seniorin in Bad Nauheim um ihre Wertsachen. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen testen zu müssen, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Wohnungen. Nach den Tests fehlten Schmuck und Münzen.

In der Friedberger Hauptstraße klingelten gestern (31.05.2022), gegen 14.10 Uhr die vermeintlichen Handwerker der Stadt. Das Duo erklärte dem 76-jährigen Bewohner, dass die Leitungen getestet werden müssten. Hierzu war es erforderlich, dass der Senior in der Küche den Wasserhahn auf- und zudrehen musste. Während ihn dabei einer der Täter ablenkte, suchte sein Komplize in der Wohnung nach Wertsachen. Er brach im Schlafzimmer eine Schranktür auf und erbeutete verschiedene wertvolle Münzen. Als der Senior misstrauisch wurde, versperrte ihm einer der Täter den Weg aus der Küche. Nachdem das Duo die Wohnung verlassen hatte, fiel der Diebstahl auf. Die Diebe beschreibt der 76-jährige Friedberger wie folgt: Der Täter, der bei ihm in der Küche blieb, war zwischen 40 und 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von adipöser-dicklicher Statur und sprach Hochdeutsch. Er hatte dunkel, zurückgekämmte Haare, trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Sein Komplize war etwa gleich alt, mit 180 cm etwas größer, von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare und war schwarz gekleidet.

Bereits vergangenen Freitag (27.05.2022), gegen 16.10 Uhr, schlugen zwei Diebe in der Benekestraße in Bad Nauheim zu. Die 84-jährige Bewohnerin ließ die Gauner in die Wohnung. Nachdem das Duo gegangen war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl von drei Schmuckstücken.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wem sind die falschen Stadtwerkemitarbeiter gestern Nachmittag in der Friedberger Straße oder am Freitag in der Benekestraße aufgefallen? - Wer kann weitere Angaben zu den Trickdieben machen? - Wo sind die angeblichen Stadtwerkemitarbeiter noch aufgetreten?

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die falschen Stadtwerkemitarbeiter weiter ihr Unwesen treiben. Um nicht Opfer der Masche zu werden gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie nur Handwerker oder vermeintliche Vertreter der Stadtwerke in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell