POL-WE: Exhibitionist auf dem "Schießplatz" + Schon wieder Autos zerkratzt + Bauschutt abgeladen + Unfall mit Cityroller

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Exhibitionist auf dem "Schießplatz"

Am Donnerstag (26.05.2022) meldeten mehrere Anrufer einen halbnackten Mann in der Grünanlage "Schießplatz". Er hatte sich offenbar entkleidet und exhibitionistische Handlungen an sich durchgeführt. Im Verlauf dessen, legte er sich auf einen Tisch auf dem Festplatz und pöbelte Personen, die an einer dort stattfindenden Vatertagsveranstaltung teilnahmen, an. Herbeigeilte Polizisten nahmen den offensichtlich alkoholisierten 57-Jährigen fest. Währenddessen beleidigte der 57-Jährige die eingesetzten Beamten unter anderem als "Bastarde" und mit weiteren nicht zitierfähigen Worten. Zudem stellte er eine verfassungswidrige Tätowierung öffentlich zur Schau. Der Sachverhalt wurde einem Staatsanwalt vorgetragen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der aus dem Wetteraukreis stammende Mann nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf den 57-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu

Bad Nauheim: Schon wieder Autos zerkratzt

Schon wieder zerkratzten Unbekannte im Bad Nauheimer Stadtgebiet mehrere Autos. Bereits am Mittwoch hatte die Polizei über mehrere Fälle berichtet. In der Nacht von Mittwoch (25.05.2022) auf Donnerstag (26.05.2022) trieben die Vandalen erneut ihr Unwesen und zerkratzten weitere Fahrzeuge. In der Gabelsberger Straße, Kurstraße und der Jahnstraße wurden der Polizei sieben weitere Fälle bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.400 Euro. Die Polizei sucht auch in diesen Fällen Zeugen und bittet um Hinweise bei der Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Niddatal-Kaichen: Bauschutt abgeladen

Auf dem Waldparkplatz an der Bundesstraße 45 in Richtung Kaichen haben Unbekannte illegal eine größere Menge Bauschutt abgeladen. Festgestellt wurde die Umweltstraftat am Donnerstag (26.05.2022), gegen 09:40 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Unfall mit Cityroller

Gestern (26.05.2022), am späten Nachmittag, fuhr ein 9-Jähriger mit einem City-Roller auf der Schirmgasse in Richtung Engelsgasse. Ein 25-Jähriger war mit seinem VW Up auf der Engelsgasse in Richtung Stadtkirche unterwegs. Der in Friedberg wohnende 9-Jährige fuhr offenbar ohne nach vorne zu schauen in die Kreuzung der beiden Straßen hinein, auf der sich bereits der schwarze Up befand. Der Junge krachte in den VW und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.800 Euro.

