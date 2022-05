Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vier Autos zerkratzt + 1er BMW zerkratzt + Desinfektionsspender und Feuerlöscher gestohlen + Spezialized Mountainbike gestohlen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Vier Autos zerkratzt

Mehrere Autos zerkratzen Unbekannte zwischen Montagabend (23.05.2022), 20:00 Uhr und gestern Nachmittag (24.05.2022) im Bad Nauheimer Stadtgebiet. Insgesamt wurden der Polizei vier Fälle gemeldet. In der Kurstraße machten sich die Vandalen an einem roten Ford und einem schwarzen VW zu schaffen, in dem sie tiefe Kratzer in der Kuga und den Tiguan trieben. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 3.500 Euro. Auf einen grauen Opel Corsa hatten es die Unbekannten in der Frankfurter Straße abgesehen. Der Schaden wird hier mit 500 Euro beziffert. Die Reparatur eines roten VW Tiguan, der in der Kurstraße parkte, wird rund 1.500 Euro kosten. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in allen vier Fällen erbittet Hinweise zu den Tätern unter Tel.: (06031) 6010.

Rosbach v. d. Höhe - Ober-Rosbach: 1er BMW zerkratzt

Die gesamte Fahrerseite eines 1-er BMW zerkratzen Unbekannte gestern (24.05.2022) zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr. In diesem Zeitraum stand der blaue BMW auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt-Nieder-Florstadt: Desinfektionsspender und Feuerlöscher gestohlen

Nachdem Unbekannte insgesamt drei Desinfektionsspender und einen Feuerlöscher aus einer Schule stahlen, ermittelt nun die Polizei. Zwischen 19:00 Uhr am Montag (23.05.2022) und 07:00 Uhr am Dienstag (24.05.2022) drangen die Diebe in das Schulgebäude in der Kirchgasse ein und stahlen die 210 Euro teuren Spender, sowie den 60 Euro teuren Feuerlöscher. Wie die Diebe in das Gebäude gelangten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen im Bereich der Schule aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Desinfektionsspender und des Feuerlöschers geben? Zeugen werden gebeten die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 zu informieren.

Bad Vilbel- Spezialized Mountainbike gestohlen

Ein 17-Jähriger hatte sein Bike gestern Morgen (24.05.2022) gegen 09:30 Uhr im Bereich des Fahrradständers am Georg-Büchner-Gymnasium abgestellt und angekettet. Nach dem Unterricht kehrte er um 15:20 Uhr zurück und konnte sein schwarzes Mountainbike nicht mehr finden. Unbekannte nutzen offenbar den Zeitraum, knackten das Schloss und stahlen das schwarze Spezialized vom Typ Rockhopper. Hinweise zum Verbleib des 750 Euro teuren Bike, sowie der unbekannten Diebe erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell