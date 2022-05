Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrradcodierungen in der Wetterau (Butzbach, Rosbach, Büdingen, Bad Nauheim und Nidda)

Friedberg (ots)

In den nächsten Wochen bietet die Polizei mehrere Fahrradcodierungen in der Wetterau an. Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vorneherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte Fahrrad schnell wieder an dessen rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

Erstmals beteiligen sich auch die Schutzfrau vor Ort in Butzbach und der Schutzmann vor Ort in Rosbach an der Aktion und freuen sich, diesen Service anbieten zu können.

Fahrradcodierung in Butzbach:

Wann? Samstag, 11. Juni 2022 von 9 bis 15 Uhr

Wo? Polizeistation Butzbach, Roter Lohweg 29, 35510 Butzbach

Termine? Anmeldungen zu den Terminen sind zwingend erforderlich und können werktags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06033/70434660 erfolgen.

Hinweis: Zusätzlich bieten die Beamtinnen und Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau an diesem Tag das Training in einem Fahrradparcours an. Jung und Alt wird die Möglichkeit geboten, die eigenen Fahrfähigkeiten zu testen und zu optimieren. Besucherinnen und Besucher können sich zudem an einem Infostand rund um das Thema "Pedelec" beraten lassen. Eine Anmeldung ist hier nicht notwendig.

Fahrradcodierung in Rosbach:

Wann? Mittwoch, 8. Juni 2022 von 9 bis 14 Uhr

Wo? Bei der Freiwilligen Feuerwehr, Bei den Junkergärten 2, 61191 Rosbach

Termine? Unbedingt vorher reservieren unter der Telefonnummer 06031/601 462

Fahrradcodierung in Büdingen

Wann? Mittwoch, 1. Juni und 22. Juni 2022 von 9 bis 17 Uhr

Wo? Polizeistation Büdingen, An der Saline 40, 63654 Büdingen

Termine? Büdingen unter 06042/9648-118 oder -117, in der Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr

Fahrradcodierung in Bad Nauheim:

Wann? Montag, 13. Juni 2022 von 9 bis 15 Uhr

Wo? Polizeiposten Bad Nauheim, Hauptstraße 54, 61231 Bad Nauheim

Termine? Unbedingt vorher reservieren unter der Telefonnummer 06031/601-462

Fahrradcodierung in Nidda:

Wann? Donnerstag, 9. Juni 2022 von 14 bis 18 Uhr

Wo? Polizeiposten Nidda, Burgring 31, 63667 Nidda

Termine? Anmeldung unter 06042/9648-183 von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 16 Uhr

Bitte beachten:

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Bitte denken Sie auch an eine Mund- Nasen-Bedeckung.

