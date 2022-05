POL-WE: Ortenberg- Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3184

Friedberg (ots) - Karben- Groß-Karben: Ford zerkratzt Mehrere Schriftzüge ritzten Unbekannte in den Lack eines geparkten Ford. Der rote S-Max stand zwischen Dienstag, 17. Mai, und Freitag in der Heidegasse, wo die Beschädigungen in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um ...

mehr