POL-BOR: Bocholt - Es ging nicht schnell genug

Kunde wird aggressiv

Bocholt (ots)

Mit den Worten "Verschwinden Sie, Sie haben jetzt genug herumgeeiert", habe am Freitag vergangener Woche ein Mann seinen Unmut zum Ausdruck gebracht, schildert eine Kundin eines Geschäfts an der Hochfeldstraße in Bocholt. Dabei habe der Unbekannte mit Schwung seinen Einkaufswagen gegen ihren Körper geschoben, ergänzte die Geschädigte. Aufgrund einer Fehleingabe an der Kasse sei es zu der Verzögerung gekommen. Die Entgleisungen seien auf dem Parkplatz weitergegangen: Neben einem hämischen Gelächter sei ein gestreckter Mittelfinger zum Abschied gezeigt worden. Zu dem Geschehen kam es gegen 18.35 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

