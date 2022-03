POL-BOR: Gronau/Kreis Borken - "Falsche Polizisten" rufen verstärkt an

Südlohn (ots) - Aus einer am Körper getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet haben Unbekannte in Südlohn. Nach dem Besuch des Discounters an der Pfarrer-Becker-Straße bemerkte die Kundin den Diebstahl. Sie hatte sich am Samstag zwischen 09.00 und 09.30 Uhr in dem Geschäft aufgehalten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ...

