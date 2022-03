Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gully- und Kanaldeckel ausgehoben

Autospiegel beschädigt

Ahaus (ots)

Er habe nichts mit den Taten zu tun, gab ein 18 Jahre alter Ahauser gegenüber Polizisten an, die ihn am Sonntagmorgen unweit eines Tatortes antrafen. Ein Zeuge hatte die Beamten gegen 05.40 Uhr alarmiert, da er beobachtet hatte, wie zwei Männer mehrere Gullydeckel auf dem Hessenweg in Ahaus ausgehoben hatten. Der 18-Jährige war in Begleitung eines 19 Jahre alten Mannes, ebenfalls aus Ahaus. Als die Einsatzkräfte den Tatort in Augenschein nahmen, stellten sie fest, dass neben einem Kanaldeckel mittig der Straße auch ein Abflussgitter ausgehoben sowie ein Außenspiegel eines geparkten Wagens beschädigt worden waren. Es war wohl nur ein glücklicher Zufall, dass niemand in die geöffneten Schächte gestürzt oder gefahren war. Die Polizei bittet Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260.

