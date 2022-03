Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Neues Personal für die Bundespolizeiinspektion Kiel - Vereidigung am Kreuzfahrtterminal/Kiel

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Nach dem personellen Zuwachs von 12 Kolleginnen und Kollegen im Frühjahr 2021 erhält die Bundespolizeiinspektion Kiel erneut Verstärkung von 17 Laufbahnabsolventinnen und Laufbahnabsolventen. Der Inspektionsleiter, Polizeirat Sven-Lars Marienfeld und sein Vertreter, der Erste Polizeihauptkommissar Stephan Jensen, konnten am Dienstagmorgen (01. März) die jungen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister in ihrer neuen Dienststelle in Kiel willkommen heißen.

In seiner Begrüßungsrede hob Polizeirat Marienfeld noch einmal hervor: "Ich freue mich außerordentlich, Sie heute nach bestandener Laufbahnprüfung in der Bundespolizeiinspektion Kiel begrüßen zu dürfen. Ich wünsche den jungen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in der Dienststelle, tolle und erfahrene Kolleginnen und Kollegen an ihren Seiten, sowie eine erlebnisreiche und schöne Zeit! Vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie nach jeder Schicht wieder gesund zu Ihren Familien und Freunden zurückkehren können."

Nach der Ansprache leisteten die neuen Mitarbeitenden Corona-regelkonform ihren Diensteid, der erneut im Terminal des Kieler Ostseekais stattfand.

Sie verpflichten sich damit, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Nun heißt es für die 17 neuen Kolleginnen und Kollegen sich ständig wechselnden Einsatzsituationen zu stellen und das in der zweieinhalbjährigen Berufsausbildung erlangte Wissen in die Praxis umzusetzen. Sie absolvierten ihre Ausbildung in den Aus- und Fortbildungszentren in Neustrelitz, Walsrode, Eschwege und Bamberg, wo sie das vielseitige Aufgabenspektrum der Bundespolizei kennengelernt haben und in verschiedenen Praktika erste Erfahrungen sammeln konnten. Die jungen Polizistinnen und Polizisten werden ab sofort den operativen Dienst im Bundespolizeirevier Lübeck, Puttgarden sowie am Kieler Hauptbahnhof unterstützen und ihre polizeilichen Erfahrung im grenz- sowie bahnpolizeilichen Aufgabenbereich erweitern.

Erfreulich zudem ist, dass noch im März ein weiterer Kollege die Dienststelle unterstützen wird. Er stammt von einer Dienststelle aus Kaiserslautern, wo er mehrere Jahre seinen Dienst versehen hat. Da er den Zuschlag auf eine bundesweite Stellenausschreibung erhalten hat, darf er nun Dienst auf seiner " Wunschdienststelle" versehen. "Dies stellt für uns insgesamt eine spürbare Verstärkung dar", so der Inspektionsleiter Polizeirat Marienfeld.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell