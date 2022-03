Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Seniorin angerempelt und beraubt

Rhede (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau ist in Rhede beraubt worden. Die Geschädigte war mit ihrem Rollator auf der Hardtstraße unterwegs, als ein Unbekannter sie zunächst anrempelte. Die Seniorin konnte mit Mühe einen Sturz abwenden. Ein Mann hatte sich ihr von hinten genähert, um dann eine im Rollatorkorb liegende Handtasche zu ergreifen. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Krankenhaus. Zu dem Geschehen kam es am Sonntag gegen 14.15 Uhr. Alarmierte Polizeibeamte fanden die geraubte Tasche in Tatortnähe in einer Mülltonne. Der Unbekannte hatte lediglich das Bargeld entnommen. Den Räuber beschrieb die 84-Jährige wie folgt: circa 20 bis 22 Jahre alt, sportliche Figur und dunkler Teint. Der Täter trug ein schwarzes Cap tief ins Gesicht gezogen, ein weißes Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Die stark verängstigte Frau gab an, vor einigen Wochen schon einmal Opfer eines Handtaschenraubes geworden zu sein. Da hatte ein Täter auch eine im Rollatorkorb liegende Handtasche entwendet, als sie in Rhede unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

