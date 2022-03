Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diesel aus Tank gestohlen

Borken (ots)

Aus Tanks zweier Lkw haben Unbekannte Diesel in Borken entwendet. Die Zugmaschinen standen auf einem umzäunten Firmengelände an der Landwehr, als es zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, zu dem Diebstahl kam. Um auf das Grundstück zu gelangen, schnitten die Diebe einen Zaun an der Einsteinstraße auf. Einen Tankdeckel öffneten sie zudem gewaltsam. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000.

