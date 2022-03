Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Hofanlage gerät in Brand

Borken (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen eine Hofanlage in Borken-Burlo in Brand geraten. Gegen 06.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei an die Oedinger Straße aus. Flammen schlugen da bereit aus einem Hallengebäude. Mehrere Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auf dem Gelände, konnte aber selbstständig den Gefahrenbereich verlassen. Die Höhe des Sachschadens wird im sechsstelligen Bereich vermutet. Die Ermittlung zur Brandursache wurde durch die Kriminalinspektion 1 in Borken aufgenommen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Für die Löscharbeiten musste die Oedinger Straße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell