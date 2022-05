POL-WE: Ortenberg- Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3184 Abschlussmeldung:

Friedberg (ots) - In den nächsten Wochen bietet die Polizei mehrere Fahrradcodierungen in der Wetterau an. Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vorneherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte ...

mehr