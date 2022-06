Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand mehrerer Mülltonnen in Planig

Bad Kreuznach - Planig (ots)

Am 12.06.2022 gegen 05:10 Uhr kam es in der Corneliusstraße in Bad Kreuznach, ST Planig, zum Brand mehrerer Mülltonnen. Bei Eintreffen der Streife ist der Brand durch die zuvor alarmierte Feuerwehr bereits weitestgehend gelöscht. Durch den Brand werden ein angrenzendes Mehrparteienhaus sowie ein in der Nähe abgestellter PKW in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Personen, die insbesondere vor der o.a. Uhrzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0671-8811-0 oder per Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

