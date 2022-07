POL-KN: (VS-Villingen) Experiment im Chemieunterricht und dabei ausgelöster Rauchmelder führt zu Feuerwehreinsatz

Geisingen (ots) - Ein schwerer Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Frau und einem schwerverletzten Mann hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr an der Autobahnausfahrt Geisingen ereignet. Die beiden Insassen aus Holland im Alter von 71 und 72 Jahren bogen mit ihrem Wohnwagengespann an der Ausfahrt Richtung Freiburg ab. Dabei wurden das Zugfahrzeug von einem herannahenden Lastwagen erfasst, der auf der ...

mehr