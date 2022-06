Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Max-Planck-Straße/Fahrer eines silbernen Kleinwagens gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Coesfeld nach einem ca. 60 jährigen, ca. 185 cm großen und korpulenten Mann. Die beschriebene Person befuhr am Sonntag (19.6.) gegen 19.30 Uhr die Max-Plank-Straße aus Hiddingsel in Richtung Buldern. In Höhe des Bahnhofs befindet sich auf der Straße eine Höhenbegrenzung vor einer Unterführung. Hier beobachtete ein Zeuge den beschriebenen Mann. Er hatte sich mit seinem Auto, auf dessen Dach sich Fahrräder befanden, in der Höhenbegrenzung verfangen. Nachdem er das Auto aus der misslichen Lage befreit hatte, fuhr er mit seinem Auto auf den angrenzenden Parkplatz. Anschließend verließ er die Örtlichkeit ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. An der Höhenbegrenzung entstand ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

