Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Autos und Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Gleich drei Fahrzeuge brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (21.6.) in Dülmen, Hiddingsel und Buldern auf.

An der Straße Tiberberg schlugen sie die vordere rechte Scheibe eines Autos ein und stahlen eine Geldbörse, die sich in der Mittelkonsole befand.

An einem Schonsteinfegerfahrzeug schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Transporters ein und entwendeten mehrere Werkzeuge aus dem Inneren. Das Fahrzeug war an der Weseler Straße abgestellt.

In Buldern, an der Neustraße, wurde ein Anwohner durch seinen bellenden Hund gegen 2 Uhr geweckt. Er konnte zwei unbekannte männliche Personen beobachten, die in einen dunklen Kleinwagen einstiegen und wegfuhren. Am nächsten Morgen stellte er in unmittelbarer Nähe des Kleinwagens eine eingeschlagene Scheibe an einem VW Caddy fest. Hier konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei in Dülmen prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht und bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer, 02594/7930, zu melden.

