Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Drei Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in mindestens drei Fällen hat die Polizei Coesfeld am Dienstagnachmittag (22.06.) Anzeigen wegen Diebstählen aus Autos aufgenommen. In allen Fällen schlugen der oder die unbekannten Täter die Seitenscheiben der Autos ein.

Im Zeitraum von 13 bis 17 Uhr wurde aus einem Auto an der Boschstraße eine Geldbörse gestohlen, die sich in der Mittelkonsole befand.

In der Straße Am Haus Lette erbeuteten die Unbekannten fünf Schachteln Zigaretten aus einem Auto.

Gegen 15.30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Leitstelle der Polizei in Coesfeld und machte Angaben, dass unmittelbar zuvor die Scheibe ihres Autos eingeschlagen wurde. Ein Knall machte die Zeugin auf eine männliche Person aufmerksam, die sich an der Beifahrerseite ihres Autos befand, welches sie zuvor an der Abt-Molitor-Straße gegenüber vom Friedhof abgestellt hatte. Unmittelbar danach flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Wahrkamp. Die Frau stellte bei einer Nachschau fest, dass ihre Geldbörse aus ihre Handtasche gestohlen wurde. Die Handtasche hatte sie im Fußraum der Beifahrerseite abgelegt.

Personenbeschreibung: männlich, 30-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einem dunkelblauen Oberteil und einer verwaschenen Jeans, Käppi verkehrt herum auf dem Kopf, sportliches dunkles Fahrrad mit schwarzen Satteltaschen mit weißen Streifen und einer blauen Tüte auf dem Gepäckträger.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den drei Diebstählen aus und bitte Zeugen sich unter der Rufnummer 02541/140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell