POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2022.

Täter entwendeten den Katalysator eines Fahrzeuges.

Salzgitter, Lebenstedt, Hordenpfad, 18.04.2022, 11.00 Uhr-19.04.2022, 07:00 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten von einem auf der Straße abgestellten VW Lupo den Katalysator. Der hierbei entstandene Schaden liegt in niedriger dreistelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter verursachten einen Sachschaden in und an einer Schule.

Salzgitter, Lebenstedt, Dürerring, 14.04.2022, 06:30 Uhr-19.04.2022, 06:30 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang über ein Fenster in die Räume der Schule verschafft hatten. In dem Gebäude wurden im Tatverlauf Gegenstände beschädigt und Farbschmierereien angebracht. In einem Fall wurde ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation angebracht. Der entstandene Schaden beträgt ca. 600 Euro. Die Polizei prüft, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Bei Personenkontrolle konnten Drogen aufgefunden werden.

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 19.04.2022, 11:50 Uhr.

Beamte der Polizei kontrollierten einen 24-jährigen Mann. Hierbei konnten sie mehrere Konsumeinheiten Marihuana auffinden und sicherstellen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.

